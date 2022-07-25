Тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації наголосив, що українські удари по складам боєприпасів і логістичним маршрутам окупантів є сигналом, що загарбникам пора забиратися геть з української території.

Військові Збройних сил України наближають звільнення Херсонщини від російських окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

"Наші Збройні сили на виконання наказу президента України Володимира Зеленського продовжують тиснути на ворога і крок за кроком наближають звільнення територій Херсонщини від російського окупанта. Дійсно, дуже влучно і ефективно працюють по складам боєприпасів, по скупченням живої сили і дуже ефективно в останній час по логістиці ворога", - сказав Бутрій.

Він нагадав про українські удари, нанесені по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, по Дар'ївському і по Каховському мостам.

"Це значно послабило їхні логістичні рухи (російських окупантів - УНІАН). Тобто, рух по цим мостам важкої техніки на сьогодні, скажімо, дуже ускладнений. У них є там спробу ремонту цих мостів. Є повідомлення про те, що вони планують наведення якихось понтонних переправ, але повірте, наші вояки як працюють ефективно, так і будуть. Я думаю, що це їм (окупантам) не допоможе. І це сигнал того, що (окупантам) пора тікати з нашої території України і Херсонщини", - наголосив Бутрій.

Раніше була інформація, що рашисти екстрено доставляють на Херсонщину озброєння.

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