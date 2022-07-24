Відновлення мостів є важливим для окупантів, оскільки ворог має намір відновити розірвані шляхи постачання.

Після п'яти місяців повномасштабного вторгнення в Україну окупанти намагаються відновити в Херсонській області стратегічно важливі для них мости, зруйновані ЗСУ.

Про це повідомляє перший заступник голови місцевої обласної ради Юрій Соболевський.

Як йдеться в повідомленні, мости ремонтуються терміново, поспіхом. Відновлення мостів є важливим для окупантів, оскільки ворог має намір відновити розірвані шляхи постачання. Йдеться про постачання боєприпасів і важкої військової техніки.

У повідомленні наголошується, що фахівців до ремонтних робіт окупанти можуть залучити тільки "під дулами автоматів", відповідно якість робіт і безпека використання мостів під великим питанням, тому що все робиться похапцем.

Удар по Антонівському мосту:

19 липня українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

Пізніше депутат облради Сергій Хлань уточнив, що удар був нанесений по базі окупантів біля мосту.

За його словами, у росіян через підрив Антонівського мосту виникли проблеми з перекиданням важкого озброєння і боєприпасів своєму угрупованню на іншому березі річки.

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