Воїни наголосили, що режим Путіна "кидає у топку війни" всіх, кого може примусово мобілізувати.

Воїни антипутінського легіону "Свобода Росії" захопили у полон "мобілізованого" з Луганська. Хлопцю нема й 18 років.

Про це повідомили у Telegram легіону.

"У нас знову черговий полонений, мобілізований із міста Луганська. Хлопцеві нема і 18 років. Путін та його шістки кидають у топку війни тисячі життя ні в чому не винних людей, у хід уже пішли неповнолітні", - йдеться у повідомленні.

Легіон також опублікував фото з полоненим, однак його обличчя не видно. Особистих даних горе-окупанта не оприлюднили.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, аби вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації. Як розповів СБУ військовополонений з Луганська, якого ворог мобілізував у квітні цього року, такі методи росіяни застосовують у багатоповерхівках міст.

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