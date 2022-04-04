Руки вбитих були зв'язані за спиною, у більшості з них було кілька вогнепальних поранень - не тільки в голову, але і в нижні кінцівки. Поруч з тілами на підлозі валялося кілька гільз.

Під час візиту української влади до Бучі, журналістам показали винос п'яти тіл з підвалу одного з будинків у місті.

Відповідне відео оприлюднити радник міністра внутрішніх справ Антон Гращенко.

Чоловіки були знайдені в районі, утримуваному російськими військовими ще кілька днів тому. Навколо цього місця все ще було видно кілька окопів, траншей і позицій для бронетехніки, а також залишки пайків російських солдатів. Кілька букв "V" - символів російського вторгнення - також були намальовані при в'їзді на територію.

Руки вбитих були зв'язані за спиною, у більшості з них було кілька вогнепальних поранень - не тільки в голову, але і в нижні кінцівки. Поруч з тілами на підлозі валялося кілька гільз.

Добровольці витягли тіла і помістили їх в мішки для трупів, які пізніше відвезли.

Один з волонтерів сказав CNN, що зараз тіла знаходять у багатьох будинках: "Це сотні, а не десятки".

Волонтер і його підрозділ показали CNN мішки з трупами щонайменше 30 осіб, які були виявлені в неділю, плюс ще дев'ять осіб в понеділок, включаючи п'ятьох, знайдених в підвалі.

Бучанська різанина: що відомо

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточному звільненні всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства російських нелюдів. Вони вбивали і гвалтували, знущалися і катували людей.

На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

У Міноборони РФ свою причетність заперечують, стверджуючи, що кадри з Бучі та інших міст є нібито "провокацією радикалів і монтажем".

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