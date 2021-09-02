За словами Резнікова, від дій Росії потерпає не лише Україна, а й навіть члени НАТО.

Україна не матиме змоги повернути силою окупований Росією Крим, вважає віце-прем'єр з питань реінтеграції, член ТКГ щодо Донбасу Олексій Резніков.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Ліга".

"Я вважаю, що ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія – політико-дипломатичний шлях", - заявив чиновник.

Він уточнив, що ця стратегія включає потужний юридичний фронт цивілізованого світу проти Росії. За його словами, від дій країни-агресора в Чорному та Азовському морях вже страждають й інші країни, у тому числі члени НАТО.

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Окупанти, за словами Резнікова, значно збільшили військовий контингент на окупованому півострові.

"Підтягують обладнання і техніку, щоб розмістити там ядерну зброю. Навряд чи цю зброю направлять на Україну. Вона буде направлена на весь цивілізований світ. Це зручний логістичний майданчик для того, щоб російська армія заявила претензії не тільки на Чорне море, а й на Сирію, Африку, південну частину Європи", - вважає віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, росіянам під час запуску "Кримської платформи" влаштували незвичайний тролінг. До того РФ категорично відмовилася від участі в переговорах щодо деокупації півострова.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Автор: Юрій Годован