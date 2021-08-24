Слідчий комітет Росії завів кримінальну справу за статтею "екоцид" через нездійснення Україною поставок води до окупованого Криму.
Про це повідомляється на сайті Слідчкому.
Там зазначили, що в результаті будівництва дамби на території Херсонської області з 26 квітня 2014 року подача дніпровської води по каналу, що веде до Криму, припинилася.
"Відсутність належного водопостачання регіону викликає виснаження сільськогосподарських земель, спричиняє зміну екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу", - сказано в повідомленні.
У РФ також нарікають, що за роки окупації Криму солоність Сиваша зросла втричі, а популяції рідкісних видів рослин і тварин значно скоротилися.
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"Слідством встановлюються всі обставини "злочину" і причетні до нього особи", - додали в Слідкомі.
Окупація Криму Росією
- Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
- Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".