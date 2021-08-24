Слідчий комітет РФ завів справу за статтею "екоцид" через припинення поставок води на окупований півострів.

Слідчий комітет Росії завів кримінальну справу за статтею "екоцид" через нездійснення Україною поставок води до окупованого Криму.

Про це повідомляється на сайті Слідчкому.

Там зазначили, що в результаті будівництва дамби на території Херсонської області з 26 квітня 2014 року подача дніпровської води по каналу, що веде до Криму, припинилася.

"Відсутність належного водопостачання регіону викликає виснаження сільськогосподарських земель, спричиняє зміну екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу", - сказано в повідомленні.

У РФ також нарікають, що за роки окупації Криму солоність Сиваша зросла втричі, а популяції рідкісних видів рослин і тварин значно скоротилися.

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"Слідством встановлюються всі обставини "злочину" і причетні до нього особи", - додали в Слідкомі.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".

Автор: Юрій Годован