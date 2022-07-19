На BayraktarTB2 потрібно зібрати $5,4 мільйона.

Канадська некомерційна організація UHelpUkraine розпочала кампанію Canadian Bayraktar Crowdfund для збору 7 мільйонів канадських доларів ($5,4 мільйона) на ударний безпілотник BayraktarTB2 для України.

Про це повідомляється на сайті організація.

"З кожним пожертвуванням ви станете одними з перших, хто підтримав нашу ініціативу зі збору 7 мільйонів канадських доларів на придбання безпілотника Bayraktar від найбільшої української діаспори в світі. Мета цього проекту - передати безпілотник в руки українських військових до Дня Незалежності України 24 серпня", - заявили в UHelpUkraine.

На цей час вже зібрано 12 450 канадських доларів.

Як відомо, UHelpUkraine - це некомерційна організація українсько-канадських волонтерів, які пишаються українцями. Її створили відповідь на несправедливий напад Росії на Україну 24 лютого 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Литві зібрали майже 6 мільйонів євро на покупку Bayraktar TB2 для ЗСУ. Тоді виробник безпілотників Baykar вирішив передати його Україні безкоштовно.

У червні український шоумен Сергій Притула запустив ініціативу "Народний Байрактар". Всього за три дні українці пожертвували 600 мільйонів гривень. У Baykar знову пообіцяли передати три безпілотники безкоштовно.

Після цього в Польщі також запустили збір коштів на Bayraktar для ЗСУ. Зараз зібрано 17,6 мільйона злотих. Днями аналогічний збір почали жителі Норвегії.

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