Українців заспокоїли, адже ворожа авіація наразі - за межами нашого кордону.

Після оголошення повітряної тривоги жителі Київської області чули в небі гул авіації. Тож у Київській міській військовій адміністрації вирішили всіх заспокоїти й написали у Телеграм:

"У небі Київщини працює наша авіація. Ворожа авіація за межами українського кордону під пильним спостереженням і контролем".

Також у КМВА нагадали, що в Україні триває повітряна тривога й закликали до її відбою залишатися в укриттях.

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Повітряна тривога в Україні 06.01.2023

Близько 12:45 6 січня 2023 року по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через злет у Білорусі російського кинджалоносця МіГ-31К, двох винищувачів та літака для наведення цілей.

Цілком ймовірно, держава-терорист та її союзник Білорусь, підіймаючи авіацію в небо, просто хочуть вирахувати українську ППО. Проте не відкидаються й масовані ракетні атаки.

У ЗСУ попереджали, що Росія може завдати нового масованого удару напередодні та у день Різдва, яке частина українців святкує 7 січня.

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