За даними розвідки, Росія уже розпочала підготовку до обстрілу.

Російські війська готуються до завдання нового масованого ракетного удару по Україні, імовірно, 6-7 січня, розповіла представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Громадян закликали бути особливо обережними на православні свята і реагувати на сигнали повітряних тривог.

"Ми розуміємо і, аналізуючи, очікуємо, що це (повітряна атака росіян – УНІАН) може бути в районі православного Різдва", - припустила Гуменюк.

Водночас, як раніше зазначив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, загарбники враховують під час підготовки до обстрілу не тільки святкові дати, а й погоду та інші фактори. Наразі, за його словами, погода сприяє застосуванню Росією високоточної зброї.

Тим часом росіяни підняли у Білорусі літак-навідник ракет, один винищувач і МіГ-31К для імовірного збору розвідданих у рамках підготовки до нового удару по Україні.

Масовані удари по Україні

З 29 грудня Росія завдала кількох великих ракетних ударів, а також комбінувала ракети з нічним запуском іранських дронів, щоби завдати якомога більших збитків енергосистемі та виснажити ППО.

У попередні рази – у новорічні свята – Росії не вдалося занурити Україну у блекаут, проте намірів цих ворог не полишив.

Вас також можуть зацікавити новини: