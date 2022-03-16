У його смартфоні знайшли фото об'єктів критичної інфраструктури, блок-постів та місць дислокації ЗСУ.

На одній з київських станцій метро затримали російського диверсанта.

Про це у своєму каналі в Telegram повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов. Чоловік приїхав до Києва з Росії.

"У його смартфоні знайшли фото об'єктів критичної інфраструктури, блок-постів та місць дислокації ЗСУ. Окрім цього, у телефоні затриманого виявили активну переписку з російськими абонентами та особистий кабінет платника податків РФ", — пише Усов.

Чоловіка передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Раніше у Рівному Служба безпеки України затримала місцевого жителя, який передавав окупантам відомості про транспорт Збройних сил України.

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