У Києві викрили коригувальницю вогню, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці.
Про це повідомляє СБУ.
Зокрема, злочинниця збирала інформацію про місця розташування:
- військової техніки;
- блок-постів;
- об'єктів критичної інфраструктури;
- цивільних і військових об'єктів у столиці та області.
За даними спецслужб, окупанти планували використовувати ці дані для ракетних ударів і диверсійних заходів у Києві.
"За даними слідства, 60-річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з Росії і передавала їм фотографії та геолокації військових об'єктів. Для цього використовувала програми-месенджери", - зазначили в прес-службі.
Зрадниці загрожує довічне позбавлення волі. СБУ провело обшук у неї вдома. Були вилучені мобільний телефон, комп'ютерна техніка, флеш-носії, записні книжки, сім-карти і банківські карти.
Нагадаємо, раніше СБУ показала листування коригувальника з ФСБ.
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