Вона збирала дані для ракетних ударів по столиці.

У Києві викрили коригувальницю вогню, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці.

Про це повідомляє СБУ.

Зокрема, злочинниця збирала інформацію про місця розташування:

військової техніки;

блок-постів;

об'єктів критичної інфраструктури;

цивільних і військових об'єктів у столиці та області.

За даними спецслужб, окупанти планували використовувати ці дані для ракетних ударів і диверсійних заходів у Києві.

"За даними слідства, 60-річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з Росії і передавала їм фотографії та геолокації військових об'єктів. Для цього використовувала програми-месенджери", - зазначили в прес-службі.

Зрадниці загрожує довічне позбавлення волі. СБУ провело обшук у неї вдома. Були вилучені мобільний телефон, комп'ютерна техніка, флеш-носії, записні книжки, сім-карти і банківські карти.

Нагадаємо, раніше СБУ показала листування коригувальника з ФСБ.

Вас також можуть зацікавити новини: