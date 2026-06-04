У Криму дрони 'рознесли' російський корабель 'Світляк', - Мадяр (відео)

Також "вполювали" "Панцир", локомотиви та цистерни з ПММ.

Вночі 4 червня у тимчасово окупованому Криму Сили безпілотних систем ЗСУ уразили сторожовий корабель класу "Світляк". Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

За його словами, серед різнобарвʼя відпрацьованих військових цілей в оперативній глибині противника "птахами" СБС уражено прикордонний сторожовий корабель "Світляк" проєкту 10410. "Дістали" корабель у населеному пункті Юркине АР Крим.

Призначення цієї одиниці - контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Довжина корабля - 49,5 м. Озброєння: 16 комплектів ПЗРК "Ігла", артилерійська установка АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати.

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Екіпаж 28 - осіб, автономність 10 діб (2200 миль).

Крім того, на півострові уражено радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н у місті Саки, а у населених пунктах Владиславівка та Роздольне – локомотиви.

Також СБС "дістали" російський ЗРГК "Панцир-С1" у населеному пункті Стрілкове на Херсонщині, трансформатори у Булавинське та Вуглегірськ на Донеччині та у місті Макіївка - цистерни з ПММ.

Атаки на обʼєкти росіян

Як писав УНІАН, 16 та 17 травня СБС ЗСУ у населеному пункті Каспійськ (Дагестан РФ) уразили прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410, на Луганщині у населеному пункті Західне – зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", у Криму – вузол стратегічного захищеного зв'язку Чорноморського флоту РФ, а на Донеччині у Федірівці - потяг з паливно-мастильними матеріалами.

Протягом ночі на 15 травня СБС завдали 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам у оперативній глибині противника - по Таганрогу, Єйську, тимчасово окупованим територіям України - Криму, на Донеччині, у Запорізькій та Луганській областях, у тому числі у Бердянську, Мелітополі. Серед ураженого - літак-амфібія Бе-200 та гвинтокрил КА-27.

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