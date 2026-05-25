Ціни на нафту обвалилися: аналітики кажуть про 'світло в кінці тунелю'

Навіть якщо війна на Близькому Сході завершиться завтра, відновлення постачання нафти Ормузькою протокою може тривати місяцями.

Ціни на нафту в понеділок, 25 травня, впали до двотижневого мінімуму. Котирування тягне донизу зростаючий оптимізм щодо наближення мирної угоди між США та Іраном, хоча сторони досі не можуть дійти згоди з ключових питань, таких як блокада Ормузької протоки, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 9:20 за київським часом вартість нафти марки Brent впала майже на 5 доларів – до 95,30 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 5,30 долара – до 91,30 долара за барель.

23 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та Іран "в основному домовилися" про мирну угоду, яка дозволить знову відновити судноплавство Ормузькою протокою. Цією протокою до початку бойових дій на Близькому Сході транспортувалося приблизно 20% світової нафти та скрапленого газу.

Відео дня

"Попри всі застереження та ризики, що залишаються щодо мирної угоди та Ормузької протоки, зараз з’явилося світло в кінці тунелю, що принесе деяке полегшення цін на нафту в найближчій перспективі", – прокоментував аналітик MST Marquee Сол Кавонік.

Водночас Reuters зазначає, що сторони залишаються на протилежних позиціях щодо кількох складних питань, а Трамп у неділю заявив, що наказав своїм представникам не поспішати з укладенням будь-якої угоди з Іраном. Та й керівник відділу сировинної стратегії в інвестиційному банку ING Уоррен Паттерсон нагадує, що США та Іран вже не вперше наближаються до мирної угоди.

"Ми вже були на цьому етапі раніше, але переговори тоді зірвалися. Тому ринок, ймовірно, буде обережнішим і не буде надто бурхливо реагувати", – зазначив експерт.

Та навіть, якщо бойові дії на Близькому Сході завершаться вже завтра, аналітики очікують, що відновлення постачання нафти Ормузькою протокою до рівня початку війни на Близькому Сході займе місяці, оскільки пошкоджені нафтогазові об’єкти потребуватимуть ремонту.

Ситуація в Ірані - останні новини

22 травня у ЗМІ з’явилася інформація, що США та Іран за посередництва Пакистану уклали угоду про закінчення війни. Зміст угоди начебто мали оприлюднити цими вихідними

Водночас, за даними телеканалу CBS News, 22 травня адміністрація президента США Дональда Трампа готувалася до нового раунду військових ударів по Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: