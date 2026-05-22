Марта Гичко

Попри рекордні нафтові доходи, Кремль стикається з дефіцитом людей, виробничих потужностей та уповільненням економіки через затяжну війну.

Зростання світових цін на нафту після ескалації війни в Ірані принесло Росії додаткові прибутки, однак головною проблемою Кремля стають не гроші, а нестача людей і виробничих ресурсів для продовження війни проти України.

Як пише Business Insider, про це йдеться у звіті старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджела Гулд-Девіса.

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану ф’ючерси на нафту зросли більш ніж на 40%. На цьому тлі федеральні податкові надходження Росії від нафти минулого місяця досягли шестимісячного максимуму – 707,1 мільярда рублів, або близько 9,9 мільярда доларів.

Додатковим фактором стало тимчасове пом’якшення частини санкційного тиску на російську нафту.

Втім, аналітик наголошує: самі по собі гроші не гарантують здатності вести затяжну війну. Гулд-Девіс зазначає:

"Продаж нафти приносить рублі. Але рублі не воюють. Їх потрібно перетворити на зброю та солдатів".

Росії бракує не грошей, а людей

За оцінкою експертів, Росія дедалі більше стикається з дефіцитом робочої сили та обмеженнями військового виробництва.

Оборонні підприємства вже працюють майже безперервно, а додаткові бюджетні вливання дедалі частіше лише розганяють інфляцію замість збільшення реального виробництва.

Аналітики також вказують на проблеми з набором військових. Після масштабної "часткової мобілізації" 2022 року Кремль уникає нової хвилі призову через ризики паніки та невдоволення населення.

Замість цього влада робить ставку на високі зарплати та бонуси для контрактників, однак така модель, за оцінками експертів, починає втрачати ефективність.

Економіка РФ сповільнюється

Попри воєнні витрати, економіка Росії демонструє ознаки уповільнення. У першому кварталі 2026 року російська економіка скоротилася на 0,2% – це перше квартальне падіння з початку 2023 року.

Офіційні дані також свідчать, що темпи зростання ВВП різко знизилися: з 4,3% у 2024 році до приблизно 1% у 2025-му. Віцепрем’єр РФ Олександр Новак раніше прогнозував, що у 2026 році економіка країни зросте лише на 0,4%.

На російську економіку також тиснуть західні санкції, високі процентні ставки та удари українських дронів по енергетичній інфраструктурі.

Під атаки регулярно потрапляють нафтопереробні заводи та об’єкти експорту палива, що впливає на можливості Росії підтримувати стабільні нафтові поставки.

На цьому тлі правитель РФ Володимир Путін нещодавно заявив журналістам, що війна нібито "добігає кінця", що аналітики пов’язують із накопиченням економічного та ресурсного тиску на Кремль.

Натомість ЗМІ пишуть, що під час останньої телефонної розмови Путін повідомив Трампу, що цього року мирної угоди з Україною можна не чекати. Російські генерали переконали диктатора, що до зими Росія повністю окупує Донбас.

