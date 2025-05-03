Також знищено військові склади.

Внаслідок операції Сил оборони України на території тимчасово окупованого Криму було знищено ще один російський літак – другий за добу. Про це розповів у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Блискучим було збиття російського літака з нашого морського дрону. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму. Мінус ще один, другий російський літак за добу. Також знищено військові склади", – сказав президент.

Глава держави також анонсував нові оборонні пакети для України та рішення щодо подальшої співпраці з ключовими країнами як під час війни, так і в післявоєнний час.

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Нагадаємо, цієї ночі в Криму було збито російський літак Су-30 – уперше у світовій історії зробили це за допомогою морського дрона. У ГУР також ділилися кадрами унікальної операції:

Втрати Росії у війні проти України

За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, за час повномасштабної війни проти України РФ уже втратила понад 955 тисяч своїх військових. З них 1170 – за попередню добу.

Ворог також зазнав серйозних втрат у техніці. До прикладу, танків в російському арсеналі поменшало на 10745 одиниць.

Британська розвідка повідомляє про тенденцію до зростання втрат у російській окупаційній армії цього року. Зазначається, що за перші 4 місяці цього року РФ втратила приблизно 160 тис. осіб. І якщо такі темпи збережуться, 2025 рік стане для росіян найдорожчим роком війни проти України з точки зору людських втрат.

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