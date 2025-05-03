Тільки з початку цього року армія окупантів втратила 160 тис. осіб.

У російській армії в цьому році намітилась тенденція до зростання втрат живої сили на фронті в Україні.

Про це повідомила британська розвідка. Там зауважили, що загальні втрати Росії з лютого 2022 року склали близько 950 тис. загиблих і поранених.

А за перші 4 місяці цього року РФ втратила приблизно 160 тис. осіб, зазначили британські аналітики. "Якщо такі темпи збережуться до кінця 2025 року, це буде найдорожчим роком війни для Росії з погляду людських втрат", – спрогнозували у розвідці.

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У британській розвідці зазначили, що втрати росіян у квітні залишаються в середньому меншими за "дуже високі щоденні показники", зафіксовані в кінці 2024 року.

"У 2025 році Росія не змогла перетворити постійні великі втрати на значні успіхи в Україні", – підсумувал у розвідці.

Втрати РФ в Україні

Вчора журналісти розкрили, якою ціною просувалася РФ в Україні у 2024 році. Вони вказали, що найбільших сумарних втрат окупанти зазнали з вересня по листопад 2024 року. Журналіст припустили, що реальна кількість вбитих із російської сторони може бути в діапазоні від 164 223 до 237 211 осіб.

А нещодавно стало відомо, що Україна вперше з початку війни почала втрачати більше техніки, ніж Росія. За співвідношенням втрат "заліза" березень 2025 року став найгіршим місяцем для України за весь час повномасштабної війни.

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