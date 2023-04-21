Там збільшується кількість людей, скептично налаштованих до війни.

У тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення населення через проведення активної мобілізації представниками російських адміністрацій.

Як повідомляє Центр національного спротиву, на півострові значно зросла кількість осіб, які виїжджають до Росії залізничним транспортом нічними та резервними потягами.

Крім того, у Криму активно продають нерухомість та скасовують бронювання в готелях на літній відпочинок. Водночас серед населення збільшується кількість людей, які скептично висловлюються щодо перебігу та результатів так званої "спеціальної воєнної операції". Внаслідок чого окупанти на півострові посилили "боротьбу з екстремізмом".

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Ситуація у Криму - останні новини

Дещо раніше голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк Серед російських загарбників у тимчасово окупованому Криму панує паніка.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму.

За словами президента Володимира Зеленського, з Криму почалася міграція "найбільш далекоглядних щурів держави-терориста".

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