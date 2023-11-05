Два тижні тому він потрапив у серйозну ДТП.

В одній з лікарень Харкова помер польський доброволець 49-річний Мацєй Беднарський, який воював проти російських окупантів. Як повідомило Польське радіо, доброволець поїхав в Україну воювати з російськими окупантами. Два тижні тому він потрапив у ДТП, після чого боровся за життя в лікарні.

Крім того, польська журналістка Кароліна Баца-Поґожельська, яка доглядала за Беднарським у лікарні, повідомила, що Беднарського планували вивести з коми і транспортувати до Києва.

Журналістка висловила вдячність лікарям військового госпіталю в Харкові за те, що зробили все можливе для порятунку військового.

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Загибель іноземних добровольців в Україні

На початку серпня цього року стало відомо, що у бою за Україну загинули четверо білоруських військових з полку Кастуся Клиновського. Їхні імена не розкривалися. А в кінці серпня на війні загинув 22-річний доброволець з Великобританії Семюел Ньюї. Він брав участь у боях на Донбасі. Ньюї захищав Україну понад рік.

У травні в боях за Бахмут загинув американський ветеран. 27-річний Крістофер Джеймс Кемпбелл служив в Іноземному легіоні. До війни в Україні він воював у Іраку.