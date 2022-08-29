Вона впала на територію гаражного кооперативу.

У місті Марганець вибухотехніки знайшли на території гаражного кооперативу залишки ракети, що не здетонували і могли вибухнути у будь-який момент.

Про це повідомляють у поліції Дніпропетровської області.

Через постійні обстріли Нікопольского району правоохоронці-вибухотехніки змушені постійно проводити обстеження та розмінування території.

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Лише внаслідок російських обстрілів у суботу, 27 серпня, у місті зруйновано приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач та водогін.

У гаражному кооперативі неподалік вулиці Київська поліцейські знайшли та вилучили фрагменти ракети, деякі з яких могли у будь-який момент здетонувати.

"Поліція вкотре звертається до громадян з проханням бути уважними та обережними. Не торкатися предметів та речей, заздалегідь не перевірених фахівцями. Бережіть себе та своїх близьких!", - відзначили правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, протягом 28 серпня російські загарбницькі війська обстріляли три райони Дніпропетровської області. Відомо про одного загиблого та чотирьох постражадих.

За словами військового експерта Defense Express Валерія Рябих, Росія почала економити ракети, не досягнувши бажаних результатів у війні.

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