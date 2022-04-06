Вони не мають ані їжі, ані води, ані світла, ані мобільного зв’язку. Щоб їх врятувати потрібна спеціальна техніка, яка зможе розібрати завали та допомога спеціалістів.

У Маріуполі під завалами знищених російськими окупантами будівель залишаються живі люди, для їх порятунку потрібна спеціальна техніка.

Про це в ефірі інформаційного марафону, під час включення телефоном повідомив, Святослав Паламар заступник командира окремого загону спеціального призначення "АЗОВ" Нацгвардії України.

"Я прошу всю світову спільноту та українських політиків звернути увагу на те, що окрім всього лиха, в Маріуполі все ще залишаються живі люди під завалами. Тільки вони не мають ані їжі, ані води, ані світла, ані мобільного зв’язку. Їм потрібна спеціальна техніка, яка зможе розібрати завали. Потрібна допомога, щоб врятувати тих, кого ще можна врятувати. В Маріуполі геноцид та гуманітарна катастрофа" - акцентував Паламар.

Крім того, він повідомив, що за останні дні тиск на Маріуполь стає ще потужнішим.

"Окрім авіації, танків, корабельної та сухопутної артилерії , добавилися фосфорні бомби. Що ще росіяни придумають, я навіть не знаю. Але станом за вчора та сьогодні ми знищили їх склад БК, багато ворожої піхоти, а також підбили два танки" - зазначив заступник командира .

На питання щодо інформації про використання росіянами мобільних крематоріїв, щоб приховати кількість загиблих та цивільного населення у Маріуполі, Святослав Паламар відповів ствердно "Ця інформація потрапила до нас ще вчора з різних джерел, на камеру поки все зняти і продемонструвати не можемо, але за першої нагоди ми це зробимо. Щоб показати всьому світу що роблять росіяни, як замітають сліди".

Нагадаємо, днями російські ЗМІ повідомляли про загибель Святослава Паламаря, заступник командира окремого загону спеціального призначення "АЗОВ", але він живий і продовжує боронити країну.

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