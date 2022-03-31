В "Азові" розповів, що в блокаді окупантів опинилося близько 100 тис.маріупольців.

Командування полку Національної гвардії "Азов"закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя.

З таким закликом виступив заступник командувача полку "Азов" Святослав Паламар у відеозверненні.

"Кожен день оборони міста коштує життів наших героїв. Наша мета - вистояти і перемогти в цій війні! Ми впевнені, що операція з деблокади Маріуполя увійде в історію як героїчний подвиг нашого народу. Але якщо вона не відбудеться – це увійде в історію як велика ганьба", - сказав він.

Паламар розповів, що в блокаді окупантів опинилося близько 100 тис. маріупольців. На думку "Калини", у разі захоплення міста російськими військами, п'яні окупанти під дією ейфорії і безкарності здійснять страшну кількість злочинів проти мирних жителів.

Він сказав, що захисники Маріуполя, навіть отримавши поранення, все одно йдуть в бій, тому що іншого шляху немає.

‼️ Звернення заступника командира полку "Азов" стосовно ситуації в Маріуполі 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/lso7H8o0CB - АЗОВ (@Polk_Azov) March 31, 2022

Як повідомляв УНІАН, 30 березня в "Азові" повідомили про знищення російського спецназу в боях за Маріуполь. Крім того, в полку Нацгвардії повідомили, що російські окупанти з авіації навмисно бомблять будівлю з позначкою "Червоного Хреста" на даху.

29 березня Паламар заявив, що українські захисники не покинуть місто і боротимуться до кінця.

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