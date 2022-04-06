Російські окупанти почали застосовувати в місті фосфорні боєприпаси.

За минулу добу бійці полку "Азов", які стоять на сторожі Маріуполя, здобули кілька перемог над російськими окупантами. При цьому ворог почав застосовувати в місті заборонені міжнародними конвенціями фосфорні бомби.

Відповідною інформацією поділився заступник командира полку "Азов" з позивним "Калина". Його повідомлення було опубліковано в офіційному Telegram-каналі підрозділу.

На відео заступник розповів, що за минулу добу бійці "Азова" знищили склад з боєприпасами і підбили два танки. "Калина" також повідомив про застосування фосфорних бомб у місті. Вони додалися до іншого озброєння, яке Російська Федерація використовує для руйнування мирного Маріуполя.

Заступник командира також поділився радісною новиною. П'ять воїнів полку "Азов", які захищають місто, встигли одружитися. Швидше за все, це дані з моменту повномасштабного вторгнення, однак "Калина" не дав уточнень.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ опублікував оновлені дані про втрати окупантів станом на 6 квітня. Українські захисники усунули вже 18 600 противників.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: