Вкиди робляться, щоб відвернути увагу від ситуації в Маріуполі, який стоїть перед загрозою епідемії холери.

Російські окупанти поширюють фейк про спалах холери в Одесі та Миколаєві.

Про це заявив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, "новини" про спалах холери в Одесі і Миколаєві є провокаційними вкидами, які робляться, щоб відвернути увагу від ситуації в Маріуполі.

"Вони (окупаційна влада – УНІАН) стоять перед загрозою масштабної епідемії саме в Маріуполі. Тому, щоб інформаційно перебити це, вони показують, що ці проблеми є нібито в Одесі і Миколаєві, розганяються фейки", - заявив Братчук, додавши, що після вторгнення росіян залишаються тільки епідемії та випалена земля.

В обласній військовій адміністрації також повідомили журналістам, що захворюваність на холеру визначається не при огляді лікарем через ті чи інші симптоми, а виключно лабораторно-бактеріологічним аналізом.

Станом на 12:00 10 червня жодного факту підтвердження наявності збудника холери ні в Одесі, ні в Одеській області не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, раніше у британській розвідці заявили, що окупованому Маріуполю загрожує великий спалах холери. Крім того, у місті критична ситуація з медичними послугами та ліками.

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