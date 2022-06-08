Трупи звозять вантажівками в морг біля "Метро" або на колишню базу "Щирого кума" на Лівобережжі.

У Маріуполі під кожними двома з п’яти багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше - під руїнами "хрущовок".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Розбір завалів продовжується. За інформацією, під кожними двома з п’яти багатоповерхівок знаходять від 50 до 100 тіл загиблих. Найбільше в підвалах та під'їздах так званих "хрущовок". Трупи звозять вантажівками в морг біля "Метро" або на колишню базу "Щирого кума" на Лівобережжі. Якщо тіла в не муміфікованому стані - везуть прямо на один з двох полігонів для сміття. Нескінчений караван смерті", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, російські окупанти разом з сепаратистами повністю знищили майже 1 300 багатоповерхівок у Маріуполі, тому реальна кількість загиблих жителів міста може бути в рази більшою за озвучені 22 тисячі.

4 червня він повідомив, що окупанти почали зносити зруйновані будинки в тимчасово окупованому Маріуполі без розбору завалів. Він наголосив що, дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв'язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище.

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