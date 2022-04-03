У 2016 році він зняв фільм "Маріуполіс" про війну на сході України.

У Маріуполі Донецької області загинув Литовський кінорежисер Мантас Кведаравичюс.

Про це вночі 3 квітня повідомив російський і латвійський режисер документального кіно Віталій Манський.

"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий в Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла, проти всього світу. Я знайшов кілька фото, де ми разом з Мантасом на Артдокфесті в Ризі, у 2016 році обговорюємо місце документаліста на війні. Мантас дедалі більше мовчав, і думав", - написав Манський на своїй сторінці у Facebook.

Кведаравічюс відомий, зокрема, як автор фільму "Маріуполіс" (2016) про війну на Донбасі. Стрічку, прем'єра якої відбулася на Берлінському кінофестивалі, називали "людською історією на тлі історичних потрясінь".

Публічного підтвердження про його смерть від української влади поки що не було.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня в районі села Гута Межигірська Київської області поліція знайшла загиблим фотографа і документаліста Макса Левіна. Зв'язок з ним зник ще 13 березня, коли він відправився документувати наслідки російської агресії.

Раніше в Маріуполі загинув колишній капітан національної збірної України з водного поло Євген Обединський. Спортсмена було вбито 17 березня, в нього залишилися троє дітей.

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