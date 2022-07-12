Міський голова зауважує, що саме туди окупанти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівні удари по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначає, що, за інформацією місцевих мешканців, у Мелітопольському районі палає захоплена окупантами база військової частини.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівні удари по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі", - зазначив мер.

Він додав, що наразі мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів.

"З боку бази окупантів засвідчили густий чорний дим. Сподіваємось на гарні новини! Віримо у ЗСУ", - написав Федоров.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 липня, на Херсонщині в Новій Каховці було знищено російський склад з боєприпасами.

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