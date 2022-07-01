Орієнтовна площа пожежі складає 150 кв. м.

У Миколаєві через аномальну спеку виникла масштабна пожежа на одному із підприємств.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами.

"По підвищеному номеру виклику на місце прибули чергові відділення та аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Залучено спеціальну техніку ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовна площа пожежі складає 150 кв. м.

"Попередня причина горіння - самозаймання через аномальну спеку", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, на Миколаївщині від ворожих обстрілів постраждали 5 людей. Знову зафіксовані ракетні удари по місту Миколаєву - сьогодні з ранку близько 10 прильотів. Загалом станом на сьогоднішній ранок у лікарнях перебувають 258 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

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