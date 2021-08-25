Юрій Михайлов загинув в районі ООС 22 серпня.

У Миколаєві сьогодні попрощалися із загиблим на Донбасі 21-річним лейтенантом 28-ї окремої мехбригади Юрієм Михайловим.

Про це пише місцевий сайт "Інше.ТВ".

Проводити в останню путь загиблого земляка до меморіалу "Струни пам'яті" прийшли товариші по службі, рідні та близькі героя, а також небайдужі жителі міста. У своїй бригаді боєць командував взводом, а вбила його куля ворожого снайпера.

Городяни під час прощання не стримували сліз. З усіх більше виділялася його бабуся - жінка називала онука своєю надією.

Після відспівування люди стали на коліна, щоб віддати шану загиблому захиснику України.

Як повідомляв УНІАН, про загибель Юрія Михайлова стало відомо 23 серпня. Загинув він днем раніше під час несення служби на взводному опорному пункті в районі проведення ООС на Донбасі.

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Автор: Юрій Годован