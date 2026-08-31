Понад сотня загиблих: в AP розповіли про чотири найсмертоносніші удари РФ по Києву

Усі атаки відбулися в період з травня по серпень 2026 року.

Внаслідок російського удару 29 серпня по населеному пункту Мила неподалік Києва загинуло щонайменше 37 цивільних. Про це пише AP, розкриваючи масштаби й інших ударів РФ по українській столиці з початку 2026 року.

Журналісти відзначають, що через удар по населеному пункту Мила зафіксовано найбільшу кількість загиблих серед цивільного населення з початку 2026 року. Відзначається, що під ударом опинився склад, на якому могли незаконно зберігатися боєприпаси. Це призвело до детонації та руйнування навколишніх будівель. Зокрема постраждав будинок для пенсіонерів та людей з інвалідністю, де загинуло 34 особи.

Другою за кількістю жертв стала атака РФ 2 липня. Тоді росіяни завдали масованого удару по Києву, використовуючи дрони та ракети. Внаслідок цього 31 людина загинула, понад сотня отримали поранення. Москва подала цей удар як акт помсти за українські атаки по нафтових об'єктах РФ.

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Наступною йде атака РФ в ніч на 14 травня. Тоді в Києві загинуло 24 людини, десятки отримали поранення. Одна із запущених росіянами крилатих ракет зруйнувала дев'ятиповерховий житловий будинок.

6 липня РФ завдала удару по столиці ракетами та БПЛА, внаслідок чого загинуло 22 людини. Тоді всі запущені росіянами балістичні ракети досягли цілі, що підкреслило потребу Києва в більшій кількості ракет-перехоплювачів Patriot. Тоді РФ зокрема влучила по Вишневому, де через загрозу детонації було вимушено евакуйовано 600 людей. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на території Вишневого незаконно зберігалися боєприпаси.

Російські атаки: інші важливі новини

Раніше в Міноборони РФ заявили, що російська армія готується до масштабних атак по українській енергетиці. Вони пояснюють це нібито "відповіддю на удари по російській інфраструктурі".

Видання The Wall Street Journal раніше відзначало, що Україна та РФ посилюють далекобійні атаки одне по одному. Втім, які зазначають журналісти, така стратегія не наближає закінчення війни. Видання пише, що наразі жодна зі сторін не близька до того, щоб зламатися.

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