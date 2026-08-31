Уроки в укриттях та в другу зміну: до чого готуватись школярам Києва

Рішення можуть бути тимчасовими і змінюватися залежно від дроново-ракетної загрози.

Перший тиждень навчального року школи Києва планують розпочати в очно-дистанційному форматі, водночас заклади освіти повинні підготуватися оперативно змінювати формат навчання, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня.

"До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хвилин. Це майже 4 уроки із 6 за звичайним розкладом. Тому ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше", – зазначив він.

Відео дня

Мондриївський розповів, що зараз у столиці визначили різні варіанти – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання.

Також, як продовжив заступник голови КМДА, розглядають можливість роботи у другу зміну.

"Рішення можуть бути тимчасовими і змінюватися залежно від дроново-ракетної загрози, утім найперше – в інтересах безпеки дітей та працівників", – додав він.

У Департаменті освіти і науки КМДА додали, що батьки зможуть вибирати доступний для їхньої ситуації формат навчання – у межах тих моделей, які запропонує конкретна школа та педагогічний колектив.

"Наприклад, одна з моделей, яку зараз розглядаємо, – організація в укритті очного навчання для учнів початкової школи та окремого простору, де частина дітей середніх і старших класів, у разі потреби, зможуть під час тривоги продовжувати навчання онлайн. Утім це лише один із можливих форматів. Кожна школа визначатиме оптимальну модель, виходячи зі своїх можливостей, особливостей укриття та безпекової ситуації", – пояснила директорка Департаменту Олена Фіданян.

Тривалі повітряні тривоги – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія раптово різко збільшила кількість атак на Київ та їхню тривалість. Наприклад, у четвер було зафіксовано рекордну кількість хвиль атак дронів-камікадзе на столицю.

Загалом Київ провів 872 хвилини – майже 15 годин – під повітряною тривогою того дня.

За наявними даними, це була найбільша кількість повітряних тривог, яких зазнав Київ з перших днів повномасштабної війни. Попередній рекорд було встановлено 1 березня 2022 року, коли в Києві повітряну тривогу оголошували 12 разів за один день. Крім того, "до ранку 28 серпня в столиці пролунало ще вісім повітряних тривог, оскільки російські сили продовжували атакувати Київ та прилеглі райони протягом ночі".

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