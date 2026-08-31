Узбекистан отримав перші винищувачі J-10CЕ від Китаю

Передбачається, що вони замінять МиГ-29 та Су-27.

Узбекистан офіційно підтвердив отримання перших винищувачів J-10CЕ від Китаю.

Як пише видання The Aviationist, придбання Узбекистаном китайських винищувачів J-10CE було остаточно підтверджено 28 серпня, коли вони з'явилися у двогодинному репортажі, трансльованому державним телеканалом з нагоди святкування 35-го Дня незалежності.

На відео показано, як щонайменше шість винищувачів приземляються на авіабазі країни. Водночас, кількість літаків, які придбав Ташкент, а також детальніші дипломатичні та військові механізми, що стоять за цією угодою, залишаються невідомими.

Відео дня

"Наразі немає інформації про пакет озброєнь, включений до угоди між Узбекистаном та Китаєм. Угода, ймовірно, включатиме ракети класу "повітря-повітря" малої дальності PL-10, ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності PL-12 та ракета класу "повітря-повітря" за межами візуальної дальності PL-15", - пише видання.

Зазначається, що відмінною особливістю цих J-10 є відсутність стаціонарного зонда дозаправки паливом у польоті (IFR), який зазвичай встановлюється на правому борту передньої частини фюзеляжу, за носом.

Причина відсутності зонда не підтверджена, проте Узбекистан не експлуатує літаки для дозаправки в повітрі, а також не має військової орієнтації для далеких експедиційних польотів. Усі літаки також несуть три зовнішні паливні баки – два підкрильних і один центрально-позиційний – які використовуються для польотів на велику дальність.

J-10 вилетіли з Ченду в центральному Китаї та подолали 3000-кілометровий маршрут до Узбекистану, хоча невідомо, де саме вони зупинилися для заправки.

Водночас, український портал Defense Express зазначає, що на даний момент військово-повітряні сили Узбекистану із бойової авіації в строю мають 12 винищувачів МиГ-29 та 12 штурмовиків Су-25, і окрім цього - ще 18 МиГ-29, 26 Су-27 та 15 Су-24 на зберіганні.

Про їх придбання для заміни МиГ-29 та Су-27 для Узбекистану мова була ще у квітні 2025 року.

Там додали, що до моменту придбання цих винищувачів Узбекистан також мав китайський клон С-300, а потім показав інші секретно отримані ЗРК від Китаю на можливу заміну С-125.

Нові китайські винищувачі – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Китай продовжує швидкими темпами розширювати парк винищувачів п'ятого покоління J-20 Mighty Dragon.

За оцінками військових аналітиків, станом на середину 2026 року Повітряні сили Народно-визвольної армії Китаю вже отримали близько 500 таких літаків, що робить J-20 одним із наймасовіших сучасних винищувачів у світі.

Попри те, що останнім часом увага прикута до китайських бойових літаків шостого покоління, саме J-20 залишається ключовим елементом модернізації китайської авіації. Аналітики зазначають, що головною перевагою програми стали не лише технології малопомітності, а й безпрецедентні темпи серійного виробництва.

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