"Прильоти" стались в той час, коли в місті намагаються відновити повноцінне водопостачання після попередніх обстрілів.

У Миколаєві внаслідок нічних "прильотів" пошкоджено дві станції очистки води.

Про це у Facebook повідомляє ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

"Унаслідок нічних "прильотів" на один з об'єктів підприємства, пошкоджено дві станції очистки води. І це саме в той час, коли всі служби спільними зусиллями роблять все можливе, аби відновити водопостачання та забезпечити містян найголовнішим для життя ресурсом – водою. Такі дії ще раз нагадують, що нічого людського у ворогів немає", - сказано в повідомленні.

У поліції повідомляють, що минулої доби російські війська нанесли удари по місту та інших населених пунктах Миколаївщини.

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, господарські приміщення та об'єкти цивільної інфраструктури. Є постраждалі серед мирного населення.

За даними голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, за минулу добу в Миколаївській області поранення отримали 13 людей, дітей серед постраждалих немає. Вони отримують необхідну допомогу у медичних закладах.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 165 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - відзначила вона.

Як повідомляв УНІАН, у квітні через бойові дії поблизу Миколаєва було пошкоджено дві гілки водопроводу, який подавав воду в місто.

3 травня уряд виділив 56 млн грн "Миколаївводоканалу" для буріння артезіанських свердловин, які повинні забезпечити місто водою.

11 травня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в більшості районів Миколаєва проблема з водою вирішена.

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