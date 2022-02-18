За словами міністра, триває переміщення сил та засобів.

У Міністерстві оборони України не підтверджують заяву російської сторони про відведення військ від українських кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Олексій Резніков заявив з трибуни парламенту під час Години запитань до уряду.

"Стосовно ситуації навколо українських кордонів. Ми не підтверджуємо заяви російської сторони про відведення військ. Цього не відбувається. Триває переміщення військ, сил та засобів. Ми спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують 129 тисяч наземного компонента, і разом з морською та авіаційною компонентою становлять близько 149 тисяч. Оскільки російські навчання в Білорусі, інших регіонах та Чорному морі перебувають у активній фазі, основна маса військ вже стягнута, і ми очікуємо, що найближчими днями буде стягнуто ще декілька тисяч осіб. А до Чорного моря зайдуть ще три кораблі. Окрім того, одночасно з навчанням армії у Росії тривають навчання Росгвардії "Заслон-2022". Наша розвідка бачить усі рухи, які являють потенційну загрозу для України", - сказав Резніков.

Також він додав, що зараз можуть озвучуватися різні дати вторгнення і сценарії, але всі їх українська армія прорахувала і готова до них.

"Ми у жодному разі не применшуємо загрозу, але ймовірність масштабної ескалації оцінюємо як невисоку стосовно вторгнення в Україну в цілому", - підсумував Резніков.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні в США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.

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