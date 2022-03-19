За попередніми даними, знищено один танк, два БТРи та вантажні автомобілі.

Сьогодні вранці було знищено деякі склади з боєприпасами окупантів у Маріуполі.

Про це повідомив загін спецпризначення "Азов" у Telegram.

"Сьогодні вранці в ході спецоперації бійцями полку "Азов" було проведено рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління, в ході якого було знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взводу піхоти", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, знищено один танк, два БТРи та вантажні автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня російські окупанти запропонували полку "Азов" у Маріуполі капітуляцію. Міноборони РФ нібито готове зберегти життя українським бійцям, якщо ті складуть зброю. Окупанти продовжують їх називати "націоналістами". Як зазначив капітан полку "Азов" Святослав Паламар, Маріуполь продовжує бути українським містом, вуличні бої з терористами тривають.