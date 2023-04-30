Наступ ворога протягом тижня триває на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Цього тижня на певних ділянках фронту російські окупанти мали незначний успіх, але Сили оборони повернули втрачені позиції.

"Наступ ворога протягом тижня триває на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. На Лиманському напрямку противник періодично знижує активність, оскільки зазнає невдач через активну оборону наших військ. Протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули", - заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За словами Маляр, найгарячіше зараз у Бахмуті та Мар’їнці, на Бахмутському напрямку загарбники продовжують атакувати.

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"В самому місті Бахмут тривають запеклі бої. Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх. Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється", - розповіла заступник міністра.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за добу українські військові відбили понад 20 ворожих атак, противник зосереджується на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Упродовж доби російські окупанти завдали по території України двох ракетних і 15 авіаційних ударів.

Як розповів сьогодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти за добу завдали 331 удару по Бахмуту, але втратили чотири польові склади з боєприпасами.

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