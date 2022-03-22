Дані населені пункти ще потрібно перевірити на наявність мін, залишеної зброї, боєприпасів.

У Міністерстві внутрішніх справ закликають громадян утриматися від поспішного повернення в будинки у звільнених від окупантів населених пунктах, поки не буде офіційного дозволу від влади.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін під час інформаційного телемарафону.

"Я хотів би закликати всіх зберігати обережність, спокій і уникати поспішного повернення в залишені будинки, оскільки там можуть чекати дуже неприємні сюрпризи", - сказав він.

За словами Єніна, мова йде про залишену зброю, боєприпаси, міни тощо.

"Саме тому варто почекати відповідної зачистки того чи іншого населеного пункту силами Національної поліції і "зеленого" світла з боку офіційної влади, в тому числі ДСНС. Тільки після цього ми можемо говорити про повернення в будинки", - пояснив він.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що селище міського типу Макарів у Бучанському районі Київської області було звільнене від окупантів. "Протягом дня завдяки героїчним діям наших захисників над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворога відкинуто", - йшлося в повідомленні.

Пізніше з'явилося відео зі звільненого селища.