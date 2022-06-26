Він підкреслив, що мішенню для українських військових будуть командні пункти окупантів, а не мирне населення.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна готує відповідь на сьогоднішній ракетний удар росіян по Києву.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Арестович підкреслив, що мішенню при ударі у відповідь буде не цивільне населення.

"Кремлівські дуріки думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирних, як ви. По командних пунктахи", - написав він.

Ракетний удар по Києву: що відомо

Ранок 26 червня почався неспокійно. Жителі Києва почули кілька вибухів. У місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що жителі деяких міст бачили ракети, які пролітали в бік Києва.

Після цього інформацію прокоментував мер Віталій Кличко. Він підтвердив вибухи й зазначив, що вони прозвучали в Шевченківському районі. У ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що удар здійснювався високоточними і найдорожчими ракетами РФ з району Каспійського моря. Попередньо сьогодні було випущено від 4 до 6 ракет, дві з них були збиті силами ППО.