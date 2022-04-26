Противник несе втрати, адже ЗСУ продовжують ефективно оборонятися.

У напрямку Гуляйполя і Запоріжжя тривають важкі бої між російськими окупантами і Збройними силами України. Ворог також прикладає "надзвичайні зусилля" у спробі наступати на Кривий Ріг.

Відповідною інформацією поділився радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час вечірнього брифінгу.

"У напрямку Гуляйполя та Запоріжжя йдуть важкі бої. Наші війська здійснюють удари по скупченнях російської техніки і пунктам управління, польовим складам. І надзвичайні зусилля противник прикладає в напрямку Кривого Рогу, концентруючи свої сили на півночі Херсонської області, намагаючись просунутися в бік Кривого Рогу, але сьогодні, протягом доби, вони зазнали там втрат", — заявив Арестович.

Далі радник голови ОП розповів про успішний удар по окупантам в цьому операційному районі. Як раніше писав УНІАН, біля Великої Олександрівки Херсонської області ЗСУ ліквідували близько 70 росіян і підірвали склад з боєприпасами.

Нагадаємо, раніше про можливий наступ рашистів на Кривий Ріг попереджав мер Олександр Вілкул. За його словами, навколо міста збудована глибокоешелонована оборона і багатоступінчасті укріплені райони.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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