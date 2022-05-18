В районі П’ятихатки та Степанівки, на Херсонщині, знищено 2 ворожих склади боєприпасів.

На півдні українські військові за добу завдали понад 110 уражень ворожих позицій, загинуло 130 окупантів і знищено 26 одиниць техніки.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".

В повідомленні сказано, що на лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях продовжується ведення бойових дій.

"Ворог як і раніше позбавлений можливості просування вперед, облаштовує своїй позиці, намагаючись закріпитися, переходить до оборони. Однак, продовжуються обстріли наших позицій з мінометів та ствольної артилерії",- зазначають в ОК "Південь".

При цьому зазначається, що у відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією протягом доби нанесено 110 уражень позицій противника. Внаслідок чого втрати ворога за добу склали 130 рашистів та 26 одиниць техніки, серед яких авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, 3 модернізованих танки Т-72Б3, 10 одиниць броньованої та 12 – автомобільної техніки.

В повідомленні сказано, що в районі П’ятихатки та Степанівки, на Херсонщині, знищено 2 ворожих склади боєприпасів.

Також зазначається, що на Одещині ситуація стабільна і контрольована. "Силами оборони вжито заходів для забезпечення надійної охорони державного кордону, зокрема і на ділянці з невизнаною Придністровською Молдовською республікою. Провокації у вигляді інформаційних вкидів та імітацій терактів по той бік кордону не переконливі і успіхів не мають",- сказано в повідомленні.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про нові провали окупантів на Донбасі.

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