Зупинилася робота депо й планові ремонти.

На окупованій території Донецької області російські загарбники перевели залізницю на чотириденний робочий тиждень.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, працівникам залізниці не платять гроші вже два місяці - окупанти кажуть, що це пов'язано з бюрократичними перепонами. Другою причиною став значний дефиціт робочої сили через проведення мобілізації.

За даними Центру, мобілізаційні броні отримали тільки машиністи, а весь інший персонал вже мобілізували. Внаслідок цих дій зупинилася робота депо й планові ремонти техніки та колії. Водночас мобілізація в регіоні все ще триває.

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Мобілізація на окупованих територіях

Як відомо, від початку повномасштабної війни російські загарбницькі війська несуть великі втрати. Частину з них вони намагаються поповнити за рахунок мобілізації на тимчасово окупованих територіях України.

У Луганській обласній військовій адміністрації повідомили, що окупанти хочуть до кінця березня поставити на облік підлітків 2006 року народження та посилюють розшух людей, які ухиляються від мобілізації.

Також росіяни проводять приховану мобілізацію у окупованому Криму, повідомляють у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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