"Єдина Росія" провела в окупованому Донецьку так званий "зліт прихильників".

Правляча партія РФ "Єдина Росія" не відкриватиме свої осередки в окупованих районах Донбасу, оскільки це забороняє законодавство Росії.

Про це заявив секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак на так званому зльоті прихильників російської партії в Донецьку, пишуть "Новости Донбасса".

Зокрема, у Турчака запитали, чи планує партія відкривати свої представництва в ОРДЛО.

"Є в рамках російського законодавства обмеження, пов'язані з законом "Про політичні партії". Знову ж таки, це майбутнє, до якого ми з вами повинні йти і обов'язково прийдемо", - заявив він у відповідь.

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Як пише ЗМІ, Турчак, ймовірно, мав на увазі норму російського закону, яка мовить про те, що "органи політичної партії, її регіональні відділення та інші структурні підрозділи повинні знаходитися на території Російської Федерації".

Зазначимо, напередодні журналіст оприлюднив нові фотодокази грубого порушення Росією Мінських угод.

Вибори до Держдуми РФ і реакція України

Раніше ЦВК РФ схвалила залучення жителів ОРДЛО з російськими паспортами до електронного голосування на парламентських виборах в РФ, які відбудуться 17-19 вересня 2021 року.

МЗС України закликало Росію скасувати рішення й висловило рішучий протест діям окупантів.

За даними ЗМІ, підконтрольні Кремлю бойовики проводять активну кампанію з реєстрації жителів на порталі "держпослуг". Крім того, окупанти планують організувати підвезення виборців на дільниці в Ростовській області.

Монопольне становище на агітацію в ОРДЛО має тільки одна партія - політична сила Володимира Путіна "Єдина Росія".

8 вересня Верховна Рада закликала світову спільноту застерегти РФ від проведення виборів у Криму та на Донбасі.

Російські паспорти почали роздавати жителям ОРДЛО навесні 2019 року після відповідного указу Путіна. Світ не визнає їх легітимності.

Автор: Юрій Годован