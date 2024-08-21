Після оголошеної російською владою евакуації цивільних з прикордоння Курської області для ведення оборонних дій ворог активно займає цивільні об’єкти.

Тактична авіація ЗСУ використовує на Курщині для ураження ворога високоточні бомби, зазначається у повідомленні командувача Повітряних Сил генерал-лейтенант Миколи Олещука.

За його словами, після оголошеної російською владою евакуації цивільного населення з прикордоння Курської області, для ведення оборонних дій ворог активно займає цивільні об’єкти населених пунктів.

"Ми все бачимо, ми все знаємо. Наші високоточні бомби дістануть вас усюди! Дякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за результативні удари по місцях зосередження противника, техніці та позиціях окупантів", - напиcав він у Telegram.

Бої в Курській області - деталі

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 серпня, Олещук оприлюднив відео, як на Курщині яскраво відпрацював український літак з французькою керованою авіабомбою AASM Hammer. В результаті було "денацифіковано" підземний пункт управління ворожого війська.

За інформацією авіаційного експерта та аналітика Костянтина Криволапа, в операції Сил оборони України в Курській області РФ авіаційна компонента присутня на усіх рівнях, починаючи від безпілотників. Він зауважив, що нещодавно поставлені в Україну винищувачі F-16 на Курщині не застосовуються, але задіяні українські літаки та гвинтокрили.

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