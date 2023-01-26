За попередніми даними, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

У повітряному просторі Києва цієї ночі збито близько 15 ударних безпілотників російських окупантів.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram. Зокрема, вночі Київ зазнав чергової повітряного нападу ворога.

"Рашисти атакували столицю кількома десятками баражуючих боєприпасів "Shahed". В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури. Дякуємо нашим силам ППО за чергову відмінну роботу!", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Відео дня

Він додав, що за оперативною інформацією, протягом дня є висока ймовірність наступних повітряних атак ворога.

"Тому - не втрачаємо пильність. При оголошенні повітряноі тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе і близьких!", - зазначив Попко.

Атака дронів-камікадзе

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Пуски ударних БпЛА окупанти провели з східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними противник застосував 24 "шахеди". Всі вони знищені зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України. Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

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