У Чорному морі знаходять 11 ворожих кораблів, зазначили у ВМС ЗСУ.

Російська Федерація станом на неділю, 22 січня, у Чорному морі зменшила кількість носіїв крилатих ракет "Калібр".

Тепер у морі знаходяться чотири кораблі супротивника, які можуть запускати ракети "Калібр", і загальний залп становить приблизно 32 штуки, йдеться на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

"…у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 32 ракет…; в Середземному морі - 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети", - зазначається у повідомленні.

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Ситуація в Чорному морі - що треба знати

21 січня стало відомо, що у Чорному морі знаходяться п'ять російських ракетоносіїв, а загальний залп становить приблизно 36 ракет "Калібр".

Спікер оперативного командування "Південь" ЗСУ Наталя Гуменюк попередила, що ворог продовжує активно готуватися до завдання нових ударів по материковій Україні. За її словами, про це, зокрема, свідчить активність ворожих дронів на півдні нашої держави.

Варто зазначити, що РФ не раз завдавала удари по Україні "Калібрами". Напередодні масованої ворожої атаки, яка відбулася 14 січня, армії України також реєструвала підозрілу активність флоту загарбників у Чорному морі.

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