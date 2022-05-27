Після виступу лідер місцевих комуністів поспішив відхреститися від колег.

У Приморському краї РФ група з чотирьох депутатів-комуністів оформила звернення до президента Путіна з вимогою припинити так звану "спеціальну військову операцію" і вивести війська з території України.

Як пишуть РосЗМІ, відповідне звернення озвучив на засіданні в п'ятницю, 27 травня, член фракції КПРФ Леонід Васюкевич.

"Ми розуміємо, що якщо наша країна не припинить військову операцію, то сиріт в нашій країні стане ще більше", – заявив він.

Повідомляється, що все сталося в присутності губернатора Олега Кожем'яко, який готувався до звіту про роботу уряду регіону за 2021 рік.

Згодом "бунтарів" попросили покинути залу, а після виступу лідер місцевих комуністів поспішив відхреститися від колег, назвавши їх дії "демаршем", а також заявив, що "вони паплюжать честь КПРФ такими заявами".

Раніше УНІАН вже писав, що на сайті одного з головних пропагандистських видань "Лента.ру" з'явилися десятки матеріалів з різкою критикою президента Путіна, який напав на Україну. Це вкотре доводить, що пропагандисти все прекрасно розуміють.

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