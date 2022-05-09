Тексти видалили, співробітники залишилися без роботи.

На сайті одного з головних пропагандистських видань "Лента.ру" вранці 9 травня з'явилося десятки матеріалів з різкою критикою президента Путіна, який напав на Україну. Це вкотре доводить, що пропагандисти все прекрасно розуміють.

Зокрема, серед заголовків були: "Путін розв'язав одну з кровопролитних воєн 21 століття", "Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора і параноїка", "Російська влада заборонила журналістам говорити про негатив".

Першою версією в ЗМІ і соцмережах стало те, що сайт зламали, проте як згодом стало відомо, відповідальність за "перформанс" взяли співробітники видання, висловлюючи у такий спосіб свій протест.

Джерело "Медіазони" підтверджує, що злом стрічки сайту дійсно здійснили співробітники видання, зокрема керівник відділів "Економіка" і "Середовище проживання" Єгор Поляков і редактор Олександра Мірошникова, замінивши текст у вже опублікованих новинах.

Статті вже видалені з сайту, проте вони доступні в архів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в новому випуску видання The Economist вийшла стаття під заголовком "Путін не зумів захопити Україну, але здобув перемогу у гнобленні Росії".

На думку експертів, війна повертає в Москву атмосферу сталінських часів. У звичай знову увійшло доносити один на одного, а страх висловлювати свою думку пронизує навіть кола близьких друзів.

"У спотвореному дзеркалі державного телебачення російські обстріли не знищили Маріуполь, а"звільнили". Звірства в Бучі здійснювали не російські солдати – їх інсценував Київ. Росія не нападала на Україну – на неї напав Захід", – говориться у статті.

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