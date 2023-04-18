Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди, виникла пожежа. Через щільний артобстріл, врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості.

Внаслідок авіанальоту на Сватівщину Луганської області загинули троє мирних жителів, ще одна людина дістала поранень.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. "Троє мирних мешканців загинули, один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині", - повідомив він деталі.

За його даними, жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова. "Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди, виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості", - розповів Лисогор.

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Він додав, що останніми днями ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району.

Ситуація в Луганській області

РОсійські окупанти е залишають спроб вийти на адмінкордони Луганської області, але в них нічого не виходить. Проте вони активно ведуть обстріли населених пунктів. Так, 15 квітня стало відомо, що російські окупанти мали певні успіхи у напрямку Білогорівки і вже впритул наблизились до населеного пункту. Ситуація залишається складною. Інтенсивність бойових дій не зменшується. Найбільша активність - це Кремінські ліси, це Білогорівка.

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