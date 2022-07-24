Там стверджують, що з початку війни російський кордон перетнули понад 2,8 мільйона осіб.

З початку війни кордон РФ перетнули понад 2,8 мільйона українців, в тому числі 448 тисяч дітей.

Про це ТАСС повідомило джерело в силових структурах.

Зазначається, що половина з них - жителі окупованого Донбасу.

"За даними на ранок неділі, кордон РФ перетнули понад 2,8 млн осіб, у тому числі 448 тис.дітей. Половина з прибулих біженців - це громадяни ДНР і ЛНР", - заявив співрозмовник агентства.

Наразі в пунктах тимчасового розміщення в РФ перебувають 33,3 тис.осіб, у тому числі 11 241 дитина. Решта українців, як стверджують ЗМІ, розмістилися у родичів і в приватному порядку. Агентство заявляє, що їм надається психологічна, юридична та медична допомога.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти примусово вивезли на свою території понад 2 мільйони людей. Всіх цих вивезених людей позбавляють засобів зв'язку, у них відбирають документи. Їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому.

10 червня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що в Україну вдалося повернути понад 16 тисяч осіб, які вирвалися з російських "фільтраційних таборів".

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