Загарбники забирають "на підвали" осіб, яких вважають "небезпечними", підкреслила Верещук.

30% місцевого населення не проходять так звану фільтрацію на територіях України, які тимчасово окуповані Російською Федерацією.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

Загарбники забирають "на підвали" осіб, яких вважають "небезпечними", підкреслила Верещук.

"А потім, якщо вони не проходять фільтрацію, їх повертають в колонії або в СІЗО разом з іншими військовополоненими. На скільки ми знаємо по опитуванню людей, які були депортовані і повернулися, це третина. І переважно це чоловіки", - сказала Верещук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація створила не менше 18 фільтраційних таборів, через які проходять мешканці окупованих територій.

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