Зараз ці п'ять полків нібито сформовано на 60%.

До кінця червня у збройних силах РФ сформують резервну армію. Передбачається, що армійський корпус резервістів отримає понад 3 700 одиниць техніки.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає пропагандистське "РИА Новости".

"Формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії плюс до цього п'ять полків 20-ї армії танкової. Там йде все планово. Фактично до кінця червня ми завершимо формування резервної армії і там найближчим часом завершимо формування армійського корпусу", - сказав Шойгу на нараді диктатора Володимира Путіна з постійними членами Ради безпеки.

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За словами Шойгу, зараз ці п'ять полків сформовано на 60%.

ЗСУ знищують регулярну армію РФ

За минулу добу українські захисники знищили 650 російських загарбників. Таким чином, за останніми даними, бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають близько 222650 осіб.

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